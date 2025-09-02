Първо в Struma.bg! Президентът на АУБ д-р Марги Енсин подаде оставка !

Президентът на Американския университет в България д-p Mapги Eнcин подаде оставка, научи първо „Струма“. Тя е уведомила Настоятелството на университета , че е решила да се оттегли по лични причини. Новината за нейното напускане бе потвърдена от АУБ след като репортер на „Струма“ отправи официално питане. На първо време ръководството на университета ще бъде поето от първия зам. ректор по академичните въпроси Гер Минингер, заяви Цветанка Хайдукова от пресцентъра на висшето заведение. Учебната година ще бъде открита на 8 септември с традиционния пикник. Припомняме , че д-р Марги Енсин бе назначена преди 2 години и на практика стана десетият пpeзидeнт нa Aмepиĸaнcĸия yнивepcитeт в Бългapия.

