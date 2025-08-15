Първо в struma.bg! Районен съд – Разлог реши: Постоянен арест за 24-г. украинец, който пиян се опита да прегази с джип полицаи в Банско

Районен съд- Разлог остави в ареста 24- годишния украинец , който пиян се опита да прегази с джипа си двама полицаи от Банско. Дежурният съдия Искра Трендафилова определи най-тежката мярка „задържане под стража“ на Олександър Г., каквото беше и искането на наблюдаващия прокурор Васил Чекански. Припомняме, че бруталният инцидент стана на 14 август около 00,20 ч. на ул. „Глазне“ когато полицейски автопатрул вдигнал стоп- палка на лек автомобил“ „Нисан“ за да извърши проверка. Шофьорът не спрял , а насочил автомобила към полицаите и блъснал автоконтрольора К. М. , минавайки с дясната гума през крака му, и продължил движението си по улицата. Другият полицай го настигнал със служебната кола след 500 м и предприел действия за задържане. Шофьорът обаче оказал съпротива и ударил с вратата на колата и с ритник полицай С.Т. от група „Охранителна полиция“. Полицаите успели да задържат шофьора, който бил тестван с техническо средство за алкохол и пробата му отчела наличие на 1,76 промила алкохол в издишания от него въздух. Той отказал тест за наркотици, но по-късно е дал кръвна проба в ЦСМП- Разлог. 24-годишният украинец Олександър Г. е задържан и с постановление на прокурор е привлечен в качеството на обвиняем три престъпления- за употреба на сила с цел да принуди орган на властта да пропусне нещо по служба, причиняване на леки телесни повреди на полицейски служители при и по повод изпълнение на службата им, както и за управление на МПС след употреба на алкохол. Украинецът е със статут на постоянно пребиваващ в България и е работил в хотел в Банско. Не е осъждан и е семеен. Определението на РС- Разлог относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Благоевград. Разследването по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.

Бетина Апостолова







