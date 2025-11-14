Първо в Struma.bg ! Тарантулата разбил букмейкърския пункт в Благоевград с градинска ножица, в касата имало 500 лв.

500 лв. е имало в касата, която бе задигната от букмейкърския пункт в кв.Еленово в Благоевград. За кражбата, извършена в сряда през нощта, е обвинен криминалнопроявения благоевградчанин Илия Илиев по прякор „Тарантулата“. В хода на разследването е установено, че вратата на спорт- кафето е била разбита със сива градинска ножица. След щурма се е задействала сигнално- охранителната система . Полицаите от 2 РУ реагирали светкавично и успели да заловят извършителя. Касата е намерена захвърлена на строителен обект в кв. Еленово. 35- годишният благоевградчанин е задържан с полицейска заповед за 24 ч, след което с прокурорско постановление престоят му в ареста е удължен за 72 ч. Илия Илиев е привлечен като обвиняем по чл.195 от НК- кражба от наблюдаващия прокурор Александър Денчев, който е внесъл в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Илия Илиев е осъждан няколко пъти за кражби и грабежи и след изтърпяване на наказанията си е реабилитиран. Последно е осъден тази година на 7 месеца условно за шофиране след употреба на наркотици , като присъдата е в изпитателния срок от 3 г.

Бетина Георгиева