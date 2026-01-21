ПЪРВО В STRUMA.BG! 49-г. Слави Мирчев с 3 обвинения след жестокия побой над общинския координатор на „Величие“ Станислав Жулев

Съпругът на гл.архитект на община Гоце Делчев е с парична гаранция от 2000 евро

49-годишният Слави Мирчев е арестуван за побоя на общинския координатор на партия „Величие“ в Гоце Делчев Станислав Жулев, а днес той бе привлечен като обвиняем за 3 престъпления. „Първото обвинение е за причиняване на средна телесна повреда по чл.129 ал.1 от НК, второто е за унищожаване на чужда движима вещ по чл. 216 ал.1 от НК – мобилния телефон на пострадалия, който е хвърлил в канала, и третото – за закана за убийство по чл. 144 от НК“, заяви за „Струма“ прокурор Иван Чилев, шеф на териториален отдел Гоце Делчев в Районна прокуратура – Благоевград.

На Слави Мирчев е взета парична гаранция от 2000 евро. Както „Струма“ писа, 37-годишният Станислав Жулев бе пребит във вторник сутринта докато правил репортаж за фекални води, изтичащи от частна къща в напоителен канал в с. Борово. Имотът бил на гл. архитект Ани Мирчева. Докато Жулев снимал, пристигнала кола, от която слезли двама мъже. Единият се нахвърлил върху него и започнал да го налага с дърво. Жулев си вдигнал ръката в опит да се предпази, но нападателят го цапардосал през нея и я счупил. Пострадалият е транспортиран в тежко състояние до Спешен център, където му е оказана първа помощ от д-р Шабанов, който се обадил в полицията. Жулев е приет с рани по главата и фрактура на ръката в отделението по ортопедия, където е опериран. Впоследствие са му снети обяснения от разследващ полицай и за 24 ч. по ЗМВР е задържан Слави Мирчев, съпругът на гл. архитект на община Гоце Делчев. За инциента бе съобщено официално в днешния полицейски бюлетин. „Около 10:17 часа на 20.01.2026 г. е получен сигнал за това, че в местността „Мантаря“, землище на с. Борово, общ. Гоце Делчев е нанесен побой над 37-годишен мъж от с. Борово. Същият е настанен за лечение в МБАЛ – Гоце Делчев с фрактура на лакътна кост на дясната предмишница и разкъсно-контузни рани в областта на главата. От работещите по случая полицейски служители със заповед за задържане до 24 часа като съпричастен за извършеното деяние е задържан 49-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.“, гласи съобщението.

За инцидента се разбра от пост в социалната мрежа на активисти от партия „Величие“ . Група, водена от депутатката Красимира Катинчарова от партията на Ивелин Михайлов, отиде в Гоце Делчев и проведе среща със зам. кметовете Валери Сарандев и Богдан Боцев, след това проведоха протест пред къщата на Мирчеви в с. Борово. Вчера от парламентарната трибуна лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов показа на депутатите снимка в голям мащаб на пребития общински координатор от Гоце Делчев.

Както стана ясно, Жулев публикувал видео на 20 декември 2025 г. във Фейсбука си със следния пояснителен текст към него: „Сигнал от терен – между Борово и Баничан. Това, което виждате във видеото, не е „дребен проблем“. Става дума за заустване на битови (фекални) отпадъчни води чрез отводнителна тръба директно в канал, който реално се използва за напояване и водопой. От тази вода:

пият животни, поливат се градини, зависи земеделието в района. На място се виждат ясно следи от битови отпадъци – кърпички, тоалетна хартия. Това не е допустимо.Възникват логични въпроси:

Има ли разрешение за такова заустване?

Къде са херметичните изгребни ями с периодично извозване (т.нар. „изгребни септични ями“)? Знаят ли институциите за това?

Има ли основание да се провери за конфликт на интереси? Ще бъдат подадени официални сигнали до компетентните органи.

Не обвиняваме – искаме проверка. Водата не е частен въпрос.

Тя е обща отговорност.“, става ясно от поста на Жулев. След това подал сигнал в РИОСВ, че отходни води от имота на Ани Мирчева се вливат в напоителния канал. От екоинспекцията извършили проверка и са констатирали, че тръбите са премахнати. На 20 януари Жулев отишъл да се увери лично, но бил нападнат и пребит.

Бетина Апостолова