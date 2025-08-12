Необходими продукти

чушки – 600 г зелени + 400 г червени и жълти

люти чушки – 1 – 2 по желание

лук – 2 глави, големи

патладжани – 1 брой

картофи – 1 – 2 броя, средни

домати – 500 г

сирене – около 200 г, по желание

яйца – 1 – 2 броя

магданоз

олио

сол

черен пипер

червен пипер

чубрица – 1 ч.л.

Начин на приготвяне

Всички зеленчуци се почистват и нарязват на парчета. Лукът се накълцва и се слага да се запържи в сгорещено олио. След него се слагат чушките и се задушава до омекване.

Добавят се картофите, лютите чушки, предварително посоления и изплакнат нарязан патладжан и след малко обелените и нарязани домати.

Оставете да се запържи за 10-15 минути, като при нужда добавете 2 с.л. вода. Накрая добавете леко разбитите яйца и подправките на вкус.

Поднесете пърженицата с накълцан магданоз и малко натрошено сирене.





