Необходими продукти
чушки – 600 г зелени + 400 г червени и жълти
люти чушки – 1 – 2 по желание
лук – 2 глави, големи
патладжани – 1 брой
картофи – 1 – 2 броя, средни
домати – 500 г
сирене – около 200 г, по желание
яйца – 1 – 2 броя
магданоз
олио
сол
черен пипер
червен пипер
чубрица – 1 ч.л.
Начин на приготвяне
Всички зеленчуци се почистват и нарязват на парчета. Лукът се накълцва и се слага да се запържи в сгорещено олио. След него се слагат чушките и се задушава до омекване.
Добавят се картофите, лютите чушки, предварително посоления и изплакнат нарязан патладжан и след малко обелените и нарязани домати.
Оставете да се запържи за 10-15 минути, като при нужда добавете 2 с.л. вода. Накрая добавете леко разбитите яйца и подправките на вкус.
Поднесете пърженицата с накълцан магданоз и малко натрошено сирене.