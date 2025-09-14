Топ теми

Пържени картофи с гъби и хрупкав лук

Дата:
от: Готви със Струма
Необходими продукти
картофи – 600 г
гъби – 250 г
лук – 1 голяма глава
олио или масло – 4 с.л.
сол – на вкус
черен пипер – на вкус
пресен магданоз – 3 – 4 стръка
пресен босилек – няколко листа

Начин на приготвяне
Картофите се обелват и нарязват на тънки кръгчета. Изпържват се в сгорещено олио или масло до златисто и се отцеждат върху кухненска хартия.

Лукът се нарязва на тънки шайби и се запържва отделно, докато стане златист и хрупкав.

Гъбите се нарязват и се сотират в малко масло, докато омекнат и пуснат аромата си.

В купа се смесват пържените картофи, гъбите и лукът. Подправят се със сол, черен пипер и се поръсват с пресен магданоз и листа босилек.

Поднасят се топли като основно ястие или гарнитура към месо./gotvach.bg



