Направете си за Нова година: Пържоли в зелев лист

Необходими продукти:

кисело зеле 1/2 брой

пържоли 1/2 кг

черен пипер 1/2 чаена лъжица

червен пипер 1/2 чаена лъжица

кимион 1/2 чаена лъжица

Начин на приготвяне:

Отделяте листата кисело зеле. Най-добре е да изберете по-голяма зелка, за да бъдат зелевите листа по-големи и всяка пържола да може да бъде увита в един лист. Смесвате подправките в чаша.Може да ползвате пържоли каквито имате под ръка – телешки или свински, вратни пържоли, или котлети, със или без кост.

Поръсвате всяка пържола със сместа от подправки, след което я увивате в листата от кисело зеле възможно най-стегнато. На дъното на гювеч слагате 2 листа кисело зеле, а върху тях нареждате завитите пържоли. Добавяте в гювеча ¼ чаена чаша зелев сок.Слагате гювеча задължително в студена фурна. След като сложите гювеча с пържолите във фурната включвате на 220 градуса и след като достигне температурата, намалявате на 180 градуса и ги оставяте още минимум час.