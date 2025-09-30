Пъстрота, изкуство и вдъхновение изпълниха тридневния Арт фестивал в Радомир

В трите дни, изпълнени със срещи с изтъкнати творци в различни области на културата и изкуствата, Радомир събра на Арт фестивал деца и родители, младежи и възрастни, обединени от желанието за неповторими преживявания.

В Общинския исторически музей деца от училищата в града се срещнаха с акад. Симеон Спиридонов. Майсторът на четката сподели с тях своите размисли за ценностите в живота на човек и показа свои творби. „Живея с една-единствена мечта – хората да бъдат по-добри и мъдри“, сподели творецът с многобройната публика.

Срещата с него се превърна в незабравим урок по доброта и мъдрост за 50 деца, които имаха възможност да се докоснат до тайните на изобразителното изкуство и да почерпят вдъхновение от един от най-ярките български творци.



В рамките на фестивала публиката се наслади на Еко театър „Приказка за юначета с празни тумбачета“, спектакъл с важни послания за природата, храната и отговорността ни към света около нас – че грижата за себе си и за Земята вървят ръка за ръка.

Сцената оживя и с изяществото на балетна школа „Миронова“ към НЧ „Напредък-1895“, истински музикален празник бе концертът на група „Медикус“ със специалното участие на Коцето Калки.

Впечатляващият цирков спектакъл „Цветя на пилони“ спечели овациите, а стендъп шоуто на Ники Станоев бе съпроводено от много смях и емоции.

Арт базар с разнообразие от бижута, ръчно плетени изделия, иконопис и живопис, уникални сувенири, подаръци, диадеми и калъфи за книги, арт изделия от природни материали, както и модерни 3D и лазерно гравирани творби, пица акробатика, клоунада, рисуване върху текстил, светлинно и огнено шоу, марионетно „Кабаре на конци“ и още много срещи с изкуството изпълниха трите дни на фестивала.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





