Пъстро дефиле на кукери на фестивала в Симитли

Юбилейното издание на фестивала „Симитлия – древна земя на кукери“ днес събра млади и стари от цяла България. На стадиона в Симитли премина пъстро дефиле от кукери. Ето още от персонажите, дефилирали днес.

Кукерска група с. Каравелово общ. Карлово

Кукерска група Народно Читалище Борис Беров 1955 с.Тъжа общ. Павел Баня

Станчинарска група кв.Поляните гр.Петрич

Народно Читалище Христо Ботев 1928г. с. Столетово Общ. Карлово

Кукерска група с.Габарево общ. Павел Баня

Народно Читалище Светлина-1904 с. Дунавци Общ. Казанлък

Кукерска група с. Чарган Обл. Ямбол

Кукерско сдружение Тунджа с. Александрово общ. Павел Баня обл. Стара Загора

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