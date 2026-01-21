Пъстро хоро озари празника на бабите и бабинчетата в Белица, кметът Ревански спази ритуала „Даване име на новородено“

Пъстро бабино хоро озари празника на бабите и бабинчетата в Белица, събирайки поколенията в топла и усмихната атмосфера. Под звуците на жива народна музика площадът се изпълни с ритъм, смях и пъстри носии, а бабите поведоха хорото с гордост и настроение. Малките „бабинчета“ нагиздени и пременени в традиционни български носии внесоха красота и топлина в празничният ден.

Пламенно слово произнесе кметът на общината Радослав Ревансски, в което говори за дълбокия смисъл на живота, свързан с раждането на дете. Той подчерта, че появата на нов живот е най-голямото богатство за всяко семейство и най-сигурната надежда за бъдещето на общността. „В детския смях и в първите стъпки се крие продължението на рода, силата на традициите и вярата, че утрешният ден ще бъде по-добър“, каза кметът, като изрази признателност към бабите – пазителки на мъдростта, и към родителите, които с любов и отговорност възпитават децата си.

Спазен бе и традиционният ритуал поливане, който младите майки извършиха в знак на уважение и благодарност към детския лекар д-р Янна Мавродиева. С усмивки и добро настроение те поливаха за здраве и благополучие, като пожелаха дълги години всеотдайна грижа за най-малките жители на общината. Ритуалът, дълбоко вкоренен в народните обичаи, символизира пречистване, живот и признателност към хората, които се грижат за децата от първия им дъх. Той придаде автентичността, напомняйки за силната връзка между традицията, майчинството и уважението към труда на медицинските специалисти.

За пореден път кметът на общината Радослав Ревански реализира традиционния граждански ритуал „Даване име на новородено“, който се утвърди като един от най-вълнуващите и значими моменти в обществения живот на Белица. В тържествена обстановка младите родители и бабинчетата получиха подаръци и благопожелания за здраве, щастие и светло бъдеще на своите деца. Шестгодишните Цвети и Никола с трогателни стихотворения, посветени на мама, поздравиха всички майки и баби. С детска искреност и усмивки те внесоха още повече топлина в празника, а изпълненията им бяха посрещнати с бурни аплодисменти и умиление от публиката.

Заместник-кметът на общината Красимира Мавродиева, която има бабинчета от двете си дъщери, разчупи бабината пита – един от най-сърдечните и обичани ритуали, свързани с раждането новия живот. С този символичен жест бе отправено пожелание за здраве, изобилие и сплотеност на семействата, а традицията оживя с много усмивки и вълнение сред присъстващите. Ритуалът подчерта приемствеността между поколенията и уважението към майчинството и бабинството в Белица, превръщайки празника в истински празник на семейството и живота.

Празникът завърши с общо хоро и почерпка, а посланието беше ясно – уважението към възрастните и връзката между поколенията са живи и силни. Денят остави след себе си не само спомени, но и обещание традициите да продължат да се предават с любов и радост.