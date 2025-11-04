„Пътна полиция“ – Кюстендил е с нов началник

Назначен е нов началник на сектор „Пътна полиция“ към Кюстендилската дирекция на МВР. Това е главен инспектор Калоян Драганов, съобщиха от пресцентъра на полицията в града.

Той вече е бил представен пред служителите на сектора от началника на отдел „Охранителна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Кюстендил, комисар Васил Паргов.

Главен инспектор Драганов е част от системата на МВР от 1997 година и е заемал различни ръководни постове в СДВР и ГДНП – МВР. Последната му позиция е ръководител на Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата към Главна дирекция „Национална полиция“.