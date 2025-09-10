Пътници от влака Благоевград-София: Пуснаха само два вагона на Малка Богородица, тъпкахме се в трен като в Южна Африка

Пътнически влак №50110 със само два вагона пусна завчера БДЖ от Благоевград до София. За това се оплакаха пътници, които се прибирали след празничните дни на Малка Богородица.

По думите им тренът, тръгващ в 9,30 ч. и изминаващ разстоянието до столицата за 3 часа, е бил претъпкан до тавана като тези в Южна Африка.

„Въпреки че не се усещаше климатик, до Радомир все още се дишаше. Там обаче се качиха и пътниците от влака, идващ от Кюстендил, и положението рязко отесня“, разказва пред „Телеграф“ пътничката Евелина Колева. По думите й на фона на цялата суматоха някакви испански роми започнали да пушат вейп в първия вагон. На Батановци се чули призиви за връщането на Транспортна полиция, защото се качил млад мъж (вероятно друсан или с психични проблеми). Той взел да крачи нервно от край до край и да псува, че няма къде да седне. Според наблюденията на Петър Найденов от Перник вече нямало място нито за разходки, нито за правостоящи.

Жепейци коментираха, че положението е можело да бъде и по-лошо, но ремонтът на гара Делян е изгонил доста от пътниците по трасето. Подмяната на железния път там тече от август, като ще продължи и целия септември. Заради това влаковете по югозападното направление масово закъсняват, а пътниците в участъка се свалят и се извозват донякъде с автобуси.

Само преди месец служители от столично депо разкриха пред „Телеграф“, че едва 20% от закупените 76 реновирани вагона от „Дойче бан“ могат да бъдат въведени в експлоатация в напълно изряден вид.





