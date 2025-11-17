Пътничка осъди в РС – Благоевград авиокомпания за 400 евро обезщетение заради закъснял полет с над 4,5 ч. от Ереван до София

Пътничка осъди авиокомпанията Wizz Air България да й плати обезщетение от 400 евро заради закъснял полет от Ереван до София. Делото е разгледано в Районен съд – Благоевград след заявление от Кр. С. Тя имала потвърдена резервация за полет W64424 от 20.09.2025 г. по направление летище Ереван, Армения, до летище София, за което й бил издаден електронен билет. В изпълнение на задълженията си се явила на летище Ереван повече от 45 минути преди планирания час за излитане, за което е издадена и бордна карта. Самолетът кацнал на летището в София с над 4 часа и половина закъснение. Разстоянието между летището, от което е заминал полетът, и крайния пункт на пристигане съгласно метода на дъгата на големия кръг е 1773 км, и въз основа на чл. 7, Регламент (ЕО) №261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година при закъснение с повече от 3 часа на пътниците се дължи обезщетение в размер на 400 евро.

С разпореждане на съдия Димитър Беровски е издадена заповед авиокомпанията да изплати на Кр. С. сумата от 400 евро, равняваща се на 782,33 лева ведно със законната лихва върху нея от датата на депозиране на заявлението – 12.11.2025 г., до окончателното изплащане на вземането. На самолетната компания е предоставен едномесечен срок, в който да изплати сумата или да възрази и оспори претенцията.

Частният съдебен казус е интересен от гледна точка на това как европейското законодателство прилага правила за реална защита на правата на потребителите, от което в пълна степен се възползват и български граждани след членството ни в ЕС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА