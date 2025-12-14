Пътният експерт Диана Русинова: 6 часа оперираха ранена в катастрофа край Разлог жена, състоянието й е критично

На 12 декември е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие на път II-19 около гр. Разлог, където максимално позволената скорост е 70 км/ч.скорост е 70 км/ч., съобщава на своята фейсбук страница пътният експерт Диана Русинова.

Suzuki Jimny, управлявано законосъобразно в своята лента, е било ударено от насрещно движещ се автомобил, управляван от чуждестранни граждани.

Според фактическите данни, свидетелски показания и щетите по автомобилите, Suzuki Jimny се е движил законосъобразно в собствената си лента. Насрещният автомобил излиза от завой с превишена скорост, губи контрол, удря се в мантинелата, рикошира и навлиза в насрещната лента, осъществявайки челен удар. Автомобилите спират на приблизително 35 метра един от друг. Не е съществувала възможност за избягване на удара.

В резултат на произшествието пътничка водеща се в Suzuki Jimny, е получила тежки телесни увреждания, включително пробит бял дроб; множество фрактури (бедрена кост, коляно, китка, ключица); спешна хирургична интервенция с продължителност около шест часа;

продължителна хоспитализация; очакван дълъг възстановителен период с трайни функционални последици.

След първоначалната операция и хоспитализацията в Благоевград състоянието на пострадалата се е влошило поради продължаващи вътрешни кръвоизливи и сериозни усложнения. Въпреки продължилите с часове хирургични интервенции, състоянието ѝ е останало критично и животозастрашаващо. На 13 декември 2025 г. е разпоредено спешно транспортиране с медицински хеликоптер до София.

Според официалните данни разпространени от МВР, водачът на автомобила причинил инцидента е бил употребил алкохол и наркотици.

Редно е да се повдигне въпросът за липсата на достатъчно контрол в района на Банско и Разлог в зимния период когато е активният туристически сезон, пише още в поста си Русинова. Подобен тип инциденти не са изключение и е необходимо да се намесят и администрациите на община Банско и Разлог, които заедно с ОД на МВР Благоевград да изработят и предложат адекватни и работещи мерки за справяне с този проблем в полза на защита на населението и намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Мълчанието и апатията на институциите е силно притеснително на фона на растящия брой жертви и ранени от пътни инциденти като цяло в страната, завършва Русинова.

Снимките са предоставени от водачът на Suzuki Jimny.