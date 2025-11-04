Пътуващата фотоизложба „Животът на белия щъркел“ показаха в Гоцеделчевско

Пътуващата фотоизложба „Животът на белия щъркел“ бе показан в повече от 20 учебни заведения в община Гоце Делчев, както и в Сърница, Сатовча и Гърмена. Снимките в нея са заснети по време на 8-то международно преброяване на белия щъркел в България, в което участват и природозащитниците от БДЗП в Гоце Делчев.

„Правим тази изложба, за да могат учениците да научат повече за опазването на тези птици“, коментира пред Радио Благоевград Димитър Попов от БДЗП в Гоце Делчев, който е направил фотосите с Гери Войнова, с която го е съпътствала по време на преброяването.

Особен интерес са проявили най-малките, на които са били показани различни пластмасови животни – влечуги, земноводни, насекоми, както и пластмасов щъркел. Под формата на игра малчуганите са имали възможност да решат сами коя е най-подходящата храна за белия щъркел и са задавали много интересни въпроси.

Димитър Попов бе категоричен, че целта на инициативата е изпълнена, а именно да се формира у децата любов, грижа и добро отношение към природата. Това личи от интереса към изложбата както от страна на децата, така и от страна на техните родители, преподаватели и директори на учебните заведения.