Пътуващи: Километрично задръстване преди Кресна към Благоевград и София

На връщане от Гърция положението с трафика е кошмарно. Това става ясно от публикация в групата Кулата – Промахон.

Съобщението е за километрично задръстване преди Кресна към Благоевград и София.

Участъкът често се задръства и в двете посоки, особено в летните месеци, заради все още неизграденото трасе на АМ „Струма“ отвъд Кресненското дефиле.

Припомняме, че от обяд насам катастрофи малко преди София и при тунел „Траянови врата“ затрудняват силно и движението на по АМ „Тракия“ към столицата.

