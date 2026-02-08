Пътят за пернишкото с. Дивотино потъна в кал! Недоволни шофьори протестират: Колите ни заприличаха на офроуд автомобили

Шофьорите, които минават по пътя от Перник за село Дивотино, са принудени да затъват в кал. За проблема алармираха недоволни водачи.

„Пътят е изключително кален. Необходимо е веднъж да се мине оттам, за да ти заприлича колата на офроуд автомобил. Многократно сме протестирали срещу това, но почти нищо не се предприема“, недоволстват хората.



Проблемът идва от камионите, които обслужват мината и не мият гумите си. Пътят се почиства рядко, обикновено преди Задушница, защото води и към централния гробищен парк на Перник. Хората настояват отговорните институции да вземат мерки. Надяват се, че поне идната седмица ще бъдат взети мерки, защото Задушница е на 14 февруари.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА