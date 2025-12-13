П. Мицин №1 у нас през 2025 г., грация на „Пирин“ първа в артистичното плуване

Състезателят на „Вихрен“ Петър Мицин беше определен за най-добър плувец в България за 2025 г. Възпитаникът на санданския треньор Николай Вакареев спечели гласуването след поредния си успешен сезон. Той стана европейски шампион за мъже до 23 г. на 400 метра свободен стил и заслужи сребърни медали на 200 и 800 м св. стил от първенството на Стария континент в Шаморин (Словакия). Мицин се нареди на седмо място във финала на 400 св. стил на световното в Сингапур през юли. Второто място в класацията е за Тея Николова, която завърши четвърта на 50 бруст на европейското за жени до 23 г. и беше сред полуфиналистките в същата дисциплина на планетарния шампионат в Сингапур. Трети в подреждането е бившият състезател на „Вихрен“ Любомир Епитропов. В топ 10 следват Габриела Георгиева, Дарен Кирилов, Диана Петкова, Алекс Найденов, Дейвид Найденов, Васил Тушев, който също плува за „Вихрен“, и Адриан Йонинов. Грацията на „Пирин“ Ирен Давидкова и миксовият дует Христина Черкезова/Димитър Исаев бяха избрани за най-добри състезатели по артистично плуване за 2025 г., а Цветомир Ереминов печели приза за №1 в скоковете във вода.

Ирен Давидкова Петър Мицин

ИВАН ДИМИТРОВ