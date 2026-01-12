Работата по довършването на проблемния водопровод в Джерман започва

Държавата преведе аванс на община Дупница, фирмата изпълнител чака времето да позволи започването на строително-монтажните дейности



Авансовата сума за довършване на проблемния водопровод в село Джерман вече е по сметките на община Дупница. Така, когато метеорологичните условия позволяват, ремонтните дейности ще започнат. Кметът Първан Дангов подписа споразумение за финансирането на проекта още през есента на 2024 година, като, макар и с голямо закъснение, парите вече са преведени.

„Преведен е авансът за втория етап от подмяна на водопровода в село Джерман. Сумата е в размер на около 530 000 лева. Фирмата е в готовност да започне да изпълнява ремонта, дано само метеорологичните условия да са по-добри“, коментира П. Дангов.

През ноември 2021 г. бе направена първа копка, работата спря след подмяната на водопровода само по ул. „Коста Петров"



Водопроводната мрежа в дупнишкото село е изградена от етернитови тръби през 1959 година и вече е доста компрометирана, което води до появата на чести аварии. През летните месеци пък нерядко се стигаше и до обявяването на воден режим.

Припомняме, че през 2021 година община Дупница бе кандидатствала за подмяна на цялата водопреносна мрежа от 8200 метра на стойност около 3,3 милиона лева, като имаше сключено споразумение с МРРБ за финансиране. За изпълнител бе избрано ДЗЗД „ВиК Джерман 2021“ с основен акционер „Енергоинвестинженеринг“ с 80.28% собственост, а освен него там влизаха още „Метан Монтаж“ с 16.80%, „Тракия газ проект“ с 2.91% и „Нар“ с едва 0.01%.

През ноември същата година бе направена официалната първа копка, като от МРРБ бяха платили първата вноска в размер на над 300 000 лева. В средата на 2022 година бе обявено, че вече е подменена част от водопровода по улица „Коста Петров“ в селото, но след това работата беше стопира, след като държавата спря финансирането.

Повече от 3 години и половина по-късно изглежда, че джерманци най-накрая ще дочакат цялостната подмяна на водопреносната им мрежа и водната криза и авариите ще останат в миналото.

Това е трети обект в Дупнишко, по който има значително раздвижване с идването на 2026 година. Припомняме, че преди броени дни вече започна мащабният ремонт на стадион „Бончук“, който също бе чакан над 2 години. Очакванията там са спортното съоръжение да придобие изцяло нов облик през есента. В момента там се работи по съблекалните, треньорските и съдийските стаи, като целта е да не пречи на провеждането на мачове от пролетния дял на Втора лига и „Марек“ да домакинства в Дупница, а не в Благоевград или Симитли.

Рестартирани бяха и строително-монтажните дейности в детското отделение на общинската болница, след като в късната есен на миналата година спряха поради промяна на инвестиционните намерения по време на дейностите. Там фирмата изпълнител има 60 дни, за да извърши заложените в проекта дейности.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ




