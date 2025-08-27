Работата по приключенския парк в Хисарлъка на финала, изграждат алпийски тролей и четири приключенски маршрута

Изграждането на атракционен въжен парк в Хисарлъка напредва с бързи темпове. Местността ще се превърне в още по-привлекателна дестинация за отдих, спорт и туризъм.

Вчера кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов представи актуалния етап от изграждането на приключенския парк в Хисарлъка. „През есента предстои финализирането на проекта. Вече рехабилитирахме и разширихме пътеката към Белодробното училище, която придоби съвсем нов облик. Почти готова е и новата пътека, свързваща бъдещия паркинг на Хисарлъка със зоопарка и въжения парк“, съобщи кметът.

Инж. Атанасов подчерта, че Хисарлъка се превръща във все по-предпочитано място за разходки и туризъм: „Какво по-хубаво от това да съчетаем чистия боров въздух с активни преживявания за деца и подрастващи“.

Атракционният въжен парк включва въжени съоръжения с различни препятствия, подходящи за различни възрасти и степени на трудност – екстремно приключение в клоните на дърветата – висящи мостове, мрежи, пасажи, дънери, алпийски тролей; рехабилитирана екопътека на здравето и ремонт на парково пространство.

В парка се изграждат четири приключенски маршрута, решени като четири „кръга“, които включват въжени съоръжения с различни препятствия и с различна трудност, изградени в клоните на дърветата, както и забавления за най-малките. За любителите на екстремните приключения е предвиден и алпийски тролей. В близост до началото на алпийския тролей ще се оформи зона за почивка, оборудвана с бетонови пикник маси и височина на полета 5-7 м. За целта е предвидено изграждането на две метални кули при старт и финал и посрещаща дървена рампа на финала. Предвидените маршрути са разделени на нива, като трудността е във възходящ ред. Броят на съоръженията за дадено ниво е различен – от 8 до 11.

Предстои да бъде създаден виртуален тур за четирите подобрени туристически инфраструктури – приключенски парк в местност Хисарлъка, приключенски парк в местност Калин камен, площадка в местност Света Ана, с. Смоличано, община Невестино, и обектът в местност Кокино.

В комбинация с отделни видеообиколки ще бъдат изготвени две съвместни виртуални обиколки, които съответстват на създадените туристически оферти – виртуална обиколка на тема култура и виртуална обиколка на приключенска/планинска тематика.

Ще има и виртуална реалност с VR очила за четирите подобрени туристически инфраструктури, както и картиране на велосипедни линии и разработване на дигитална велосипедна карта. Тази дейност ще бъде фокусирана върху картографиране на велоалеи в трансграничния регион Кюстендил – Крива Паланка – Невестино – Куманово и ще се създаде цялостна цифрова велосипедна карта.

ИВАН ИВАНОВ





