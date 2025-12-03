Работа в градината има и през декември

ЗА ГРАДИНАРЯ

За градинаря декември не е месец на безделие, както някому би се сторило. Има да се свършват различни работи. Е, някои наистина може да не влизат в сметките му, други пък да бъдат отложени за напролет. Но има и такива, които просто са задължителни. Ако иска, ще се възползва от възможностите за предзимна сеитба, но как да си позволи например инвентарът му да остане из градината разхвърлян. Такава немарливост е недопустима.

Дълбоката обработка на почвата след прибирането на най-късните зеленчуци, като праза, ряпата и късното главесто зеле трябва да бъде извършена още в първите дни на месеца. Кочаните на зелето и всички други растителни остатъци се изнасят от градината и унищожават. Останат ли в градината, ще бъдат сигурно зимно убежище на едни от най-упоритите вредители – почвообитаващи паразити, телени червеи, листни въшки и др.

За предзимното засяване на зеленчуците е подходящ всеки декемврийски ден, стига състоянието на почвата и метеорологичните условия да позволяват това. В това отношение декември е по-благосклонен в южните райони на страната От гледище на успешното презимуване на семената и младите поници за тези райони декември е и най-благоприятният срок.

Салатите се засяват направо на избраното място, без предварително да се отглежда разсад. Подходящите разстояния между редовете за главестата салата са 25, а за марулята 30 сантиметра.

Лободата се засява по бразди на 30-35 см една от друга. Напролет след поникването растенията се разреждат на същите разстояния в реда.

Магданозът се засява в плитки браздички при разстояние 15-20 см между тях.

Морковите се засяват също в плитки браздички, но на по-малки разстояния – 10-12 сантиметра. След поникването през пролетта растенията се разреждат на два пъти до окончателно разстояние около 3 сантиметра.

Чесънът и лукът, засадени за употреба в зелено състояние, няма да понесат задържането на вода върху почвената повърхност продължително време. При такава опасност трябва да се прокопаят отводнителни канавки край лехите.

За засяването на ранните разсади времето наближава и това налага да се потегнат съоръженията, в които ще се отглежда. Ако това ще бъдат полиетиленови оранжерии и температурният режим ще се осигурява чрез биотопливо, трябва в тях да се изкопаят парниковите трапове. Ако се предвижда техническо отопление, трябва да се провери състоянието на уредите и инсталациите и да се отстранят неизправностите.

Семената са от първостепенно значение за градинаря. Осигурете ги навреме. Пазарът днес предлага значително разнообразие, но в последния момент може и да не намерите тъкмо това, което ви трябва, и докато го търсите, ще изпуснете благоприятния срок.

Градинарския инвентар в по-голямата си част (мотики, гребла, пособия за поливане и др.) вече е ненужен в ежедневната работа. Скоро обаче ще стане нужен инвентарът, свързан с отглеждането на разсадите за оранжерийно и полско производство на ранни зеленчуци. Трябва да се потегнат маркири, трамбовки, колички и други инструменти, да се набавят термометри, ако през сезона някои са се счупили.

ЗА ОВОЩАРЯ

Всички овощни видове, отглеждани у нас, през декември са във фазата си на естествения дълбок (задължителен) покой. Отстрани така погледнато, за овощаря сякаш няма работа. Но овощарят знае, че я има. Е, не е много, напълно съответства на късите и малко на брой хубави дни през месеца, но по-важното е, че голяма част от нея не търпи отлагане. Декември е преди всичко време за довършване на недовършеното през ноември и само някои неща може да се отложат за по-благоприятни дни.

Засаждането на овощни дръвчета е напълно възможно през декември, стига метеорологичните условия и състоянието на почвата да позволяват това. Има ли благоприятни дни, трябва да се използват, защото вкореняването ще е по-сигурно, отколкото през пролетта. Ако метеорологичните условия не позволяват, незасадените дръвчета трябва да се съхранят по най надежден начин – наредени в трап, при взети мерки срещу наводняване и повреди от гризачи.

Остъргването на старата напукана кора се извършва и през декември, ако това не е направено до този момент. При невъзможност по някаква причина би могло тази работа да се отложи и за типичните зимни месеци, когато студ ще е сковал земята. За всеки случай е по-добре това да стане сега, защото никога със сигурност не може да се знае какви пречки може да се появят. А избърза ли пролетта и времето се позатопли, много от зимуващите в кората неприятели ще са оцелели.

Намазването с варно мляко на стволовете и дебелите клони е нещо, което не може да се отлага. Напролет губи своя смисъл на защитно средство срещу напукването и отделянето на кората от дървесината и появата на т.нар. секторялни измръзвания или мразобойни петна, а често и внезапно загиване на цели дръвчета.

Резници от френско грозде може да се засадят за вкореняване, но в началото на месеца. Колкото по-късно, толкова по незадоволителни резултати се получават. Те може да се съхранят във влажен пясък до пролетта, но трябва да са взети от храстите колкото е възможно по-рано след листопада и не по-късно от първите дни на декември.

За набавянето на калеми за пролетно присаждане на овощни дръвчета и лози декември е подходящ момент. Може и по-късно, но зимните студове затрудняват тази работа. Случва се и пролетното затопляне да настъпи по-рано, сокодвижението да започне, а това не е подходящият момент за отрязване на калеми. През декември по-лесно се осигурява и правилното им съхранение.

Обработката на почвата в овощните градини и около стволовете на единичните дръвчета в двора е една от най-важните есенни грижи за овощаря. Ако досега това не е направено, декември е последната възможност. Пролетната обработка не заменя есенната.

Пръскането с двупроцентов разтвор срещу къдравостта по прасковата, сачмянката, ранното кафяво гниене и други гъбни болести по костилковите овощни видове може да бъде извършено и през декември, ако по някаква причина това не е направено в най-подходящия момент – към края на листопада. Важно е температурата на въздуха да е над 4-5 градуса и да няма опасност разтворът да замръзне, преди да изсъхне по клоните и стволовете на дръвчетата.

ЗА ЛОЗАРЯ

Тихата ферментация и при вината от късните винени сортове вече е приключила и претакането трябва да е извършено. Ако първото претакане не е направено, вече няма никакви основания за отлагането му. Сега трябва да се проследява как протичат следферментационните процеси и да се реагира незабавно при установяване на отклонения.

Важна грижа за младите вина е да не се допускат празни пространства в съдовете, като своевременно се доливат. В случай че няма вино от същия сорт и същото качество за доливане, в празнината трябва периодично да се изгаря сярна лентичка.

Съхраняваното грозде в прясно състояние подлежи на постоянен контрол през месеца. Постарайте в хранилището да поддържате възможната при домашни условия най-ниска положителна температура. Ако в помещението е топло, проветрявайте в по-хладните часове на денонощието, за да навлезе и по-хладен въздух. Установите ли при проверката загнили зърна, отстранете ги с помощта на малка ножица със заоблен връх. В помещението изгорете сярна лентичка.

Дълбоката обработка на почвата в лозето, ако не е извършена до края на миналия месец, трябва да завърши още в началото на декември. По-нататък времето няма да е благоприятно за такъв вид работа, а и да е благоприятно, ефектът от нея ще бъде все по-малък. На наклонени терени при оран с плуг обработката трябва да се извършва напречно на наклона. Така се ограничават ерозионните процеси, водата от есенно-зимните валежи прониква по-дълбоко, което осигурява по-добро влагозапасяване.

В лозята на наклонени терени през месеца може да продължи изграждането на землени прегради, които да задържат водата от валежите. Това също е мярка за по-добро влагозапасяване на почвата с голям противоерозионен ефект.

Трябва колкото е възможно по-рано през месеца да приключи загребването на лозята, ако по някаква причина не приключило през ноември.

Риголването на площите за пролетно засаждане на нови лозя може да продължи през целия месец, стига времето да позволява. Не е късно да се риголва и през януари. Тази работа трябва да приключи два месеца преди засаждането, за да се уплътни достатъчно почвата, но не е сигурно дали през януари ще има добри дни за работа. Ето защо ще е полезно да се постараете риголването да завърши още през декември.

През месеца може да се събират резници за директно вкореняване и за приготвяне на калеми за облагородяване. За малки нужди се съхраняват заровени в леко влажен пясък до около 10 см височина от основата им, навързани на снопчета. Не разчитайте на паметта си – на всяко снопче привържете и етикет с името на сорта.

ЗА ЖИВОТНОВЪДА

Възможностите за паша през декември са силно ограничени, на повечето места в страната и в повечето дни на месеца тя е невъзможна – тревопасните животни преминават изцяло на типично зимно хранене. Ако понякога и някъде козите и овцете може да се изкарват на паша, това трябва да става, след като скрежът по тревите и храстите се е стопил напълно.

Независимо от оскъдните възможности за паша, на животните трябва да се осигури ежедневна разходка. Най-малкото, което може да се направи в дни с валежи и ниски температури, е изкарването им в дворчетата пред оборите. Движението е изключително полезно за бременните крави и овце.

Овцете навлизат в последния период на бременността си. Сега висококачественото сено е най-добрата храна за тях. Недопустима е употребата дори и на малки количества развален фураж, защото той често е причина за аборти. Обърнете по-специално внимание на царевичака, защото е възможно от късните хибриди да е прибран недостатъчно сух и при влажни условия, което е причина за бързото му мухлясване.

Появата на първите агнета през декември не е изключение. Това налага изостреното внимание на всеки стопанин на овце и пълна готовност за нормално протичане на раждането – почистване на мястото за агнене, застилането с чиста слама, осигурено осветление, остригване и почистване на замърсената вълна и пр.

Със застудяването на времето все по-голямо значение придобива осигуряването на оптимален температурен режим в помещенията на животните. Постарайте се вече да поддържате оптималната температура за овцете и дзвиските от 12 градуса, за кравите – 15, за агнетата и телетата – 18, а за свинете и птиците 18-21. При ниски температури млечната продуктивност на млекодайните животни намалява, намалява и прирастът на угояваните животни, разходът на фураж нараства. Обяснението е, че голяма част от поетата храна служи за поддържане на телесната температура на животните, вместо за формиране на продукция.

Поддържането на висока хигиена в оборите е задължително условие за доброто здравословно състояние на животните и качеството на продукцията. Нужно е ежедневно почистване на тора от помещенията. Най-добре ще го съхраните в специално направено торище.

ЗА ПЧЕЛАРЯ

Пчелните семейства вече са навлезли в с зимния период на тяхното съществуване. Образували кълбо, пчелите сякаш не са заинтересовани от външните условия. Но ако през декември се случат топли и тихи дни, те правят облитания. Тези облитания са твърде полезни за тях, защото успяват да почистят храносмилателния си апарат от несмлени хранителни остатъци.

След успешното зазимяване на пчелните семейства в очакване на новия сезон вниманието на пчеларя се насочва към успешното оползотворяване на пчелната паша в района и добив на още повече пчелна продукция. Всичко това е свързано с конкретна работа, което на практика не оставя пчеларя спокоен и през зимните месеци.

Сега е време да обърнете повече и по-специално внимание на пчеларския инвентар. Преди да го подредите почистен в склада, вижте дали има повреди, които се налага да отстраните. Неподлежащите на ремонт инструменти, уреди и приспособления трябва да бъдат подменени – някои чрез покупка на нови, а други сами можете да изработите в домашната работилница. На ремонт подлежат и неизползваните по някаква причина кошери. Най-малкото, от което се нуждаят те, е почистване, уплътняване и боядисване.

Вижте състоянието на пчеларския склад и направете всичко възможно в него да не навлизат мишки. Имайте предвид, че обект на нападенията им не са само восъчните пити, но и дървените части (рамки, кошери и др.) поради наличието на остатъчни восъчни количества по тях и придобитата миризма от пчелните продукти. Пчелите не понасят мишата миризма и напролет нападнатите от тях пити и пчеларски инвентар ще трябва да се подменят с нови. А това не става без допълнителни разходи.

Време е да се набавят восъчни основи, полуготови рамки, тел и всякакви други неща, свързани с направата на рамките за питите. Това особено важи за стопаните на по-големи пчелини, защото монтажът им, колкото и да е лесен, изисква време.

Не оставяйте без наблюдение пчелина си. Може да сте зазимили безупречно пчелните семейства, но това не бива да е основание за безотговорно спокойствие. Беля може да са направили случайно влезли едри животни или вятърът. Ако клони или падащ от клоните сняг тропа по кошерите, обезпокоените пчели развалят кълбото и ниските температури са в състояние да ги унищожат.

ЗА ЦВЕТАРЯ

Вниманието на цветаря през декември се насочва предимно към отглеждането на стайните цветя. Настанете ги на подходящите им места, съобразно техните изисквания към светлината и температурата. Все по-засилващото се застудяване ви принуждава да поддържате висока (25-30 градуса) температура в някои жилищни помещения, която за повечето отглеждани цветя не е подходяща. Имайте предвид това при настаняването им в жилището. При висока температура постарайте се и да поддържате по-висока въздушна влажност, както и по-обилно осветление. Поливайте съобразно нуждите.

Студената вода не е подходяща за поливане на стайните цветя. Тя стресира кореновата система и нарушава нейната нормална работа. Трябва да има температурата на стаята. Ако не я подгрявате специално, оставете я известно време в стаята, докато придобие нейната температура

Коледничето ще цъфти за Коледа, ако му осигурите разсеяна светлина край северен или западен прозорец, висока влажност и температура 18-20 градуса, щом забележите появата на цветните пъпки. Успеете ли в началото на цъфтежа да я понижите с няколко градуса, ще се радвате на искрящите му цветове дълго време.

Коледната звезда ще разпилее багрите на връхните си листа, които често наричаме погрешно цвят, ако я настаните на южен прозорец и осигурите температура над 18 градуса. При умерени поливки ще се радвате на красотата й дълго през зимните дни. Едва през февруари ще започнете да я подготвяте за почивка.

Засаждането на декоративни дървета и храсти с опадливи листа през декември е напълно възможно, стига времето да позволява работа на открито и температурата на въздуха, а и на почвата, да е над 5-6 градуса. Такова предзимно засаждане е за предпочитане пред пролетното. Общоприетото съкращаване на клонките с около 1/3 можете да отложите за пролетта, а клонките на конския кестен и калината изобщо не се съкращават.

Резитбата на декоративните храсти не е излишна преди настъпването на зимата. Така ще ги облекчите при обилни снеговалежи.

За да предпазите от счупване поради обилен снеговалеж декоративните храсти, превържете ги пръстеновидно с тънък тел на едно-две места, така че клоните им да бъдат разположени почти вертикално. Така снегът няма да се натрупва по тях. Тази мярка е полезна както за вечнозелените храсти, така и за храстите с опадливи листа, независимо от извършената резитба.