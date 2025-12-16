Работник загина при инцидент на строителен обект в Стара Загора

Работник е починал след срутване на подпорна стена и земна маса по време на изкопни дейности в Стара Загора. Инцидентът е станал около 12:00 часа днес на строителна площадка в града.

По първоначална информация на обекта имало няколко работници, когато внезапно свличане на земна маса затрупало един от тях. Колегите му успели да го извадят преди пристигането на спасителните екипи. Пострадалият бил транспортиран от Спешна помощ до болница в критично състояние, но въпреки усилията на лекарите починал.

Компетентните органи са започнали разследване на мястото на инцидента. Служители на Инспекцията по труда и полицията изясняват причините, довели до фаталния край, както и дали са били спазени всички изискуеми норми за безопасност на труда при извършване на строително-монтажни работи.