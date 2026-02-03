Работник падна с багер в изкоп при ремонт на ВиК мрежа в Благоевград (ОБНОВЕНО)

Багерист падна в изкоп по време на ремонтни дейности в Благоевград. Трудовата злополука стана около 16 ч. днес на ул. „Христо Смирненски” в района над НХГ. Улицата е в основен ремонт за реконструкция на ВиК мрежата от миналата година. Докато заравял канализацията, работникът загубил контрол над машината и тя се обърнала в изкопа.

Пострадалият е изваден и транспортиран с линейка до спешно-приемно отделение на МБАЛ – Благоевград. Той е бил с рана на главата, която е зашита и обработена. Направени са му изследвания на скенер, състоянието му се уточнява и ще бъде хоспитализиран. Мъжът е работил към кюстендилска фирма, която е била ангажирана като подизпълнител за подмяна на канализацията. Инцидентът се разследва от Инспекцията по труда и полицията.

Трудовата злополука с багериста стана на ул. „Христо Смирненски“



Иначе поръчката за подмяна на ВиК мрежата и благоустройство на ул. „Христо Смирненски“ беше на стойност 1 147 848 евро, но впоследствие е увеличена с още 129 631 евро заради авариен ремонт на водопровода за минерална вода.

