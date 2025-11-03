Работник е с опасност за живота след трудова злополука в цех на ТЕЦ „Бобов дол“

Работник в цех на ТЕЦ „Бобов дол“ на 41 години е пострадал при трудова злополука, съобщиха от полицията в Кюстендил. Мъжът е в дупнишка болница с множество травми и опасност за живота.

Мъжът е бил затиснат от гумена лента, в резултат на което е със счупени ребра и таз. Инцидентът е станал на 31 октомври около 9:00 часа.

По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление – Бобов дол и е уведомена прокуратурата.

През юли в машина за смилане на биомаса в ТЕЦ „Бобов дол“ загина мъж на 64 години, а през септември, по време на работа в котелен цех на ТЕЦ „Бобов дол“, пострада 20-годишен работник.