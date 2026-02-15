Работниците със средно образование в Перник по-скъпоплатени от висшистите

Работниците със средно образование в Пернишка област са по-скъпоплатени от висшистите. Това сочи справка с обявените работни места от Бюрото по труда.

Най-висока заплата работодателите дават на международните шофьори – 1500-2000 евро. Свободните места са 2, а изискванията – средно образование и владеене на английски или немски език. Сред висшистите единствено могат да им съперничат магистър-фармацевтите. За тази позиция има само едно място, а заплатата е в размер на 1230-1800 евро на месец.

Високоплатени са и професиите автобояджия и монтьор. Свободни места за такива има в Батановци, а трудовото възнаграждение е 1200 евро. Толкова ще получава и общ работник с основно образование. Монтажник на мебели за дърво със средно образование пък ще взима колкото счетоводител или окачествител на продукти с висше – 1000 евро. Малко под тази сума месечно ще получават медицински сестри и психолози, както и разносвачи и шофьори на автобуси.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА