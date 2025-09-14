Работници на кметството „разкостиха” детското отделение на общинската болница в Дупница преди старта на ремонта

Работата ръководи главният инженер на общината Б. Колчаков



По първия етап на ремонтните дейности в детското отделение на общинската болница вече кипи усилен труд, като участие взимат екипи от няколко различни отдела към кметството в Дупница. Именно това бе и ангажиментът, който поеха кметът Първан Дангов и неговите заместници, отделно от 95 000-те хиляди лева, с които общината се включи. Очаква се грубата работа да приключи най-късно до седмица и след това избраната след конкурс фирма да започне със своята част от работата. Точно поради тази причина в петък се състоя и срещата, на която бяха уточнени всички подробности в присъствието на представители на консорциума ДЗЗД „Глав-Архи“ с управител Искра Йосифова, кметски екип, общински служители и управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ д-р Стефан Николов.

От фирмата обявиха, че вече са започнали с подготовката на материалите.

„Проведохме десетки срещи както с представителите на „Ротари клуб“, така и на фондацията. Ние сме поели ангажимента да подготвим отделението, а преди два дни преведохме и обещаната финансова помощ. Знаете, че средствата са ограничени и бяха проведени редица кампании. Всички, които работят там в момента, са служители на общината“, заяви заместник-кметът в сферата на строителството Бойко Христов и допълни: „Работата по обекта се ръководи от нашия главен инженер Борис Колчаков”.

„Нашата работа е да демонтираме всичко ненужно, като плочките са между 170 и 200 квадратни метра. Това са мокри помещения, подове на бани, тоалетни и др., като общо стаите са около 20. Постоянно работят 8-10 човека, в зависимост от работата, която трябва да се свърши“, заяви инж. Колчагов.

Управителят на лечебното заведение д-р Стефан Николов пък изрази своята благодарност към общинското ръководство за подадената ръка.

„Ние сме безкрайно благодарни за този ангажимент, който община Дупница пое към нашата болница и го изпълнява. Те извършват първата стъпка, която е и най-тежката – разбиване на стени, подови настилки и изнасяне на всичко необходимо. Така ще можем да дадем старт на фирмата, която спечели обществената поръчка, и ще продължи с втория етап. Срокът за изпълнение на тази фирма е 60 календарни дни. Те ще изпълнят дейности, които са строго регламентирани в тази поръчка. След това вече ще минем на етап 3, в който Фондация „За доброто“ по програма „Светулка“ заедно с „Ротари клуб“ ще завършат обекта окончателно. Това са трите стъпки пред нас. Смятам, че в момента се движим в план. Страшно сме благодарни и доволни от общината. Действат изключително бързо и ефективно и по никакъв начин не нарушават реда и функцията на болницата“, каза рентгенологът.

Както вече писахме, в началото на месеца д-р Стефан Николов подписа договора за ремонта на детското отделение, след като процедурата по избор на изпълнител не беше обжалвана от другата фирма, която кандидатства по обявената обществена поръчка. Другият кандидат – „Ник Строй 2000“, беше отстранен заради неуредици в представената документация.

Педиатрията вече е преместена в помещенията, които общината ремонтира по време на пандемията от Ковид-19 преди няколко години, като това доведе и до временно намаляване капацитета на отделението. Оборудването там е отпреди близо 60 години. Поради тази причина в края на 2024 година беше изготвен проект „Светулка“ на Фондация „За доброто“, по който работят организации и сдружения в града за набиране на средства. Изчислената сума за ремонта възлиза на 638 000 лева, като от кметството дадоха 100 000 лева. Фондация „За доброто” още тогава обяви, че ще финансира архитектурния проект, а за оставащата сума се разчиташе на дарители. За набиране на средства на много места в града бяха поставени кутии за дарения. Състояха се и различни инициативи, като на тази на местно заведение, където на 21 февруари беше проведен и благотворителен куиз, средствата от които също бяха дарени за каузата. Оказа се обаче, че събирането на цялата сума не е никак лесна задача, и това постави болницата пред угрозата да стигне близо до намаляване капацитета на отделението с 8 места и така детските легла да останат само 10.

Сградата, в която се помещава детското отделение в града, е била казарма, която по-късно е превърната в Транспортна болница. Имало е моменти, когато е била и Рехабилитационна болница. Липсват обаче изградени санитарни възли във всяка стая, като има една обща баня и тоалетна. Все пак в отделението има кухня и приемен кабинет, а преди време беше направен и ремонт на стаите със собствени средства. Работещите в отделението бяха категорични, че лечението е на необходимото ниво, но са наясно, че е невъзможно подобна стара база да бъде превърната в напълно функционално заведение, без да бъдат инвестирани немалко пари.

