Работници ремонтират покрив на къща до Съдебната палата в Благоевград без елементарни предпазни средства

Кой ще носи отговорност при евентуална злополука?

Работници извършват ремонт на покрива на къща в топ центъра на Благоевград без елементарни предпазни средства. За това сигнализира вчера в редакцията на „Струма“ бдителен гражданин и попита кой ще носи отговорност, ако се случи злополука? Куриозното е, че ремонтните действия се осъществяват в частна сграда до детската градина при Съдебната палата. Отсреща е Градската градина, а съвсем наблизо е и областната управа, където е офисът на Инспекция по труда.

Работниците бяха „накацали” на ръба на покрива, без да се притесняват за личната си безопасност, а действията им наблюдаваше отдолу малко момче.

Припомняме, че миналия месец албански работник загина при ремонт на покрив на къща в Струмяни. Нещастният инцидент стана на 2 август на обяд, след като 54- годишният мъж се подхлъзна и падна върху купчина греди. Вследствие на удара той получил тежки травми на главата и тялото, несъвместими за живота. Когато пристигнала линейката, пострадалият мъж вече бил починал. По случая започна разследване, което установи, че чужденецът е бил със статут на постоянно пребиваващ в страната. Той се е установил в с. Илинденци, а за ремонта го спазарил собственикът на къщата Иво Калоянов, който иначе живее от много години в Швейцария. Между тях е имало устна договорка, без да е сключван някакъв договор.

По първоначална информация албанецът не е ползвал предпазна каска, т.е. условията за безопасност на труд са били пренебрегнати или силно занижени, съобщиха от прокуратурата. Тази практика продължава, въпреки проверките на контролните органи, и типично „по нашенски“ не се спазват базисни правила за безопасна работа.

Строителният сектор е един от най-рисковите по отношение на трудовия травматизъм и недеклариран труд. За първите 6 месеца на годината на територията на Благоевградска област са регистрирани 30 трудови злополуки, две от тях са завършили с летален изход. За първото полугодие на 2025 г. инспекторите по труда от ДИТ – Благоевград са извършили 257 бр. проверки, при които са установени 1424 бр. нарушения на трудовото законодателство. От тях 1181 бр. са свързани с осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд, а 238 бр. се отнасят до осъществяването на трудовите правоотношения. Тревожните данни бяха предоставени от Главна инспекция по труда на в. „Струма“ след репортерско запитване във връзка с трудова злополука на строителната площадка на новите общежития на АУБ в Благоевград.

„Недекларираният труд също допринася за трудовите злополуки, защото създава несигурност у работниците, излага ги на стрес, преумора, бърнаут, влошено здраве и натоварване заради кратките срокове за изпълнение на поставените задачи, извънредния труд и липсата на почивка“, коментира наскоро шефката на Дирекция „Инспекция по труда” – Благоевград Славянка Симитчийска. Тя апелира за спазване на правилата за безопасна работа, използване на лични предпазни средства, работа на трудови договори и недопускане на обектите на работници без необходимата правоспособност и квалификация.

„В по-голямата си част трудовите злополуки са напълно предотвратими, а предпоставка за тях са проявата на опасна небрежност и самонадеяност на действията“, категорична е директорката на ДИТ – Благоевград.

