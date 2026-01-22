Равиоли с месо и доматен сос

Необходими продукти:
- 300 г брашно
- 3 бр. яйца
- 1 щипка сол
- 5 с. л. олио
- 200 г кайма смес
- 1 глава лук
- 1 с. л. наситнен магданоз
- 3 с. л. маслиново масло
- 1 скилидка чесън
- 400 г домати
Начин на приготвяне:
- От брашното, солта, яйцата, 3 с. л. от олиото и около 180 мл топла вода се замесва меко и еластично тесто. Оставя се да почине около 30 минути.
- Лукът за плънката се реже на ситно и се запържва в останалото олио до златисто, след което се оставя да се охлади за кратко и се смесва с каймата. Слага се яйцето, овкусява се с магданоза, сол и черен пипер и се разбърква добре.
- Тестото се разточва на тънка кора и от него се изрязват равиоли с различни форми. Най-лесният начин е тестото да се нареже на ивици и по 1 ч. л. от плънката да се разпредели върху тях на разстояние от 2 см, след което тестото се прегъва така, че да покрие плънката. За направата на кръгли форми или полумесеци се използва чаша, като краищата се притискат с вилица.
- Равиолите се готвят в голямо количество вряща подсолена вода около 10 минути, докато изплуват на повърхността.
- Сосът се приготвя, като счуканият чесън се слага в сгорещеното маслиново масло, след това се прибавят наситнените домати, овкусява се със сол и черен пипер. По желание се слагат сух риган и наситнен босилек на вкус и се задушава.
- Готовите равиоли се сервират с доматения сос и по желание се поръсват с пармезан.