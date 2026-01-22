Топ теми

Равиоли с месо и доматен сос

от: Готви със Струма
Необходими продукти:

  • 300 г брашно
  • 3 бр. яйца
  • 1 щипка сол
  • 5 с. л. олио
  • 200 г кайма смес
  • 1 глава лук
  • 1 с. л. наситнен магданоз
  • 3 с. л. маслиново масло
  • 1 скилидка чесън
  • 400 г домати

Начин на приготвяне:

  1. От брашното, солта, яйцата, 3 с. л. от олиото и около 180 мл топла вода се замесва меко и еластично тесто. Оставя се да почине около 30 минути.
  2. Лукът за плънката се реже на ситно и се запържва в останалото олио до златисто, след което се оставя да се охлади за кратко и се смесва с каймата. Слага се яйцето, овкусява се с магданоза, сол и черен пипер и се разбърква добре.
  3. Тестото се разточва на тънка кора и от него се изрязват равиоли с различни форми. Най-лесният начин е тестото да се нареже на ивици и по 1 ч. л. от плънката да се разпредели върху тях на разстояние от 2 см, след което тестото се прегъва така, че да покрие плънката. За направата на кръгли форми или полумесеци се използва чаша, като краищата се притискат с вилица.
  4. Равиолите се готвят в голямо количество вряща подсолена вода около 10 минути, докато изплуват на повърхността.
  5. Сосът се приготвя, като счуканият чесън се слага в сгорещеното маслиново масло, след това се прибавят наситнените домати, овкусява се със сол и черен пипер. По желание се слагат сух риган и наситнен босилек на вкус и се задушава.
  6. Готовите равиоли се сервират с доматения сос и по желание се поръсват с пармезан.

