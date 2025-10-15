Равносметката от първенството на планетата по таекуон-до ITF: „Фолкън“ с четири световни титли, вицешампион и две бронзови отличия в Йезоло

Четири световни титли, вицешампион и две бронзови отличия е равносметката на благоевградския „Фолкън“ от първенството на планетата по таекуон-до ITF в италианския курорт Йезоло, а общият баланс на българския национален отбор под предводителството на Тодор Козладеров и Амалия Колева е в съотношение 7:7:9 в конкуренцията на над 1400 бойци от 73 държави. Трите златни медала за родината в индивидуалната надпревара дойдоха на спаринг, единствените два при мъжете прибраха Спортист №1 на Благоевград Кирил Илиев и съгражданинът му Любомир Бакалски. Тандемът имаше принос и за шампионския трофей отборно заедно с клубните си съотборници Рами Шау, Антон Огорелков, Дени Велев и Николай Петков, който прибави в колекцията си и среброто в кат.+92 кг. Към квартета Илиев-Бакалски-Велев-Огорелков за триумфа на специална техника се присъедини Никола Николов. В същата дисциплина на третото стъпало на подиума се качиха Вяра Станкова и отборът ни при девойките старша възраст.

Златото се услади и на девойките ни М. Димитров грабна втората си титла в Италия



Апенините се оказаха щастливата дестинация за новата звезда на „Хоук-Банско“ Мартин Димитров, който направи златен дубъл в рамките на три седмици, след като през септември стана шампион на Европа в кикбокса. На най-високия планетарен форум в таекуондото пък отвя в Йезоло опонентите си в кат. +75 кг при юношите старша възраст, с което и трите титли индивидуално се озоваха в Пиринско. Катрин Гемкова взе бронза на спаринг при жените в кат. 67 кг, за да зарадва допълнително треньорът на ястребите Николай Кехайов.

България зае 8-то място в света в генералното класиране, а при мъжете и жените страната ни е четвърта сила на планетата. наредихме 4-ти – постижение, което отразява отдадеността, силата и таланта на нашия национален отбор.

СТОЙЧО СТОИЦОВ