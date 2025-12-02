Радев: Предсрочните избори са единственият път напред

„Хиляди в столицата и големите градове скандираха „оставка“, заяви президентът Румен Радев в извънредно обръщение към нацията.

„Уважаеми сънародници, дълго таеното недоволство на българите се изля на площадите. Хилядите в столицата и големите градове скандираха „оставка“. Не ги спряха нито търговците на страх, нито спрения ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и опитите на нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите. Защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си“, каза президентът.

Очакването за справедливост, личното достойнство на свободни граждани в свободна страна, грижата да осигуриш бъдеще за децата си, самочувствието на граждани в суверенна европейска държава.

Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие.

„Българите надигнаха глас и казаха „не“ на всичко онова, което прогни над милион сънародници зад граница“, подчерта Радев.