Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти на въпрос за вчерашната среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин и бъдещето на конфликта в Украйна.

Според държавния глава наивното упорство да се налага мир през сила води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии. 

Тази вечер Радев участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването е под патронажа на държавния глава, съобщи БТА.



