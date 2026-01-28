Радомирец отива на съд за управление на нерегистриран мотоциклет

Жител на Радомир се изправя пред правосъдието за шофиране на нерегистриран мотоциклет. На 9 ноември миналата година в радомирското село Долна Диканя е настъпил пътен инцидент между лек автомобил „Ауди“ и мотоциклет „ВЕТА-450“. При произшествието няма загинали и пострадали, нанесени са само леки материални щети. Пристигналите на място полицейски служители установили, че мотоциклетът, управляван от 29-годишен жител на гр. Радомир, не е регистриран по надлежния ред в Република България. След проведено разследване мъжът е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА