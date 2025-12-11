Радомирец с отнета книжка предизвика ПТП, отива на бърз съд

Млад шофьор без книжка е задържан от служители на РУ – Радомир. Около 8:50 ч. в сряда в районното управление бил подаден сигнал за настъпило ПТП на пътя между селата Извор и Драгомирово. Пътни полицаи установили, че инцидентът е с материални щети и е между лек автомобил „Мерцедес“, шофиран от 18-годишен радомирец, и „Ауди“ с кюстендилска регистрация.

Органите на реда изяснили, че 18-годишният неправоспособен водач управлява автомобила в едногодишния срок от наказанието му за шофиране без свидетелство. Двамата шофьори са изпробвани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Радомирецът е задържан за срок до 24 часа и срещу него е образувано бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА