Радомирка е в болница след катастрофа на пътя Перник-Драгичево

35-годишна радомирка е пострадала при пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал на външноградската магистрала в района на км 86+800 в посока от Перник към с. Драгичево. Лек автомобил „Пежо“, управляван от 21-годишен жител на гр. Батановци, е ударил движещия се пред него лек автомобил „Рено“ с водач 35-годишна радомирка. Пострадала е жената, която е настанена в Неврологично отделение на пернишката болница без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА