Радомирските съветници гласуваха увеличение на персонала в общинското предприятие за озеленяване

Одобриха партньорство с РДПБЗН, дадоха съгласие за временен безлихвен заем от собствения бюджет за „Читалища в действие“

Общинските съветници в Радомир заседаваха вчера, като приеха отчета на председателя Светослав Кирилов за дейността на Общински съвет – Радомир за периода 30.06.2025 г. – 31.12.2025 г. и на кмета Кирил Стоев за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода от 01.07.2025 г. до 31.12.2025 г.

Приет бе и отчет на план за работа с младежите през 2025 г.; приемане на план за работа с младежите от община Радомир през 2026 г.; приемане на годишен отчет за дейността на консултативен младежки съвет към кмета на община Радомир за 2025 г.; приемане общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Радомир за периода 2025-2026 г.

Кирил Стоев Светослав Кирилов



На заседанието бе разгледана и приета докладна записка на кмета Кирил Стоев за партньорство на община Радомир с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Перник /РДПБЗН/ в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“.

Целта на процедурата, по която община Радомир желае да бъде партньор, е да се повиши готовността за реакция при природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях чрез подобряване на капацитета на териториалните звена на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и доброволните формирования към общините. Изпълнението на операцията ще допринесе и за повишаване капацитета в помощ на защитата на населението, изградената инфраструктура и околната среда.

Доброволните формирования са допълнителен и ценен ресурс на всяка една община за подкрепа или самостоятелно действие при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации. Същевременно е налице сериозен дефицит на ресурсно и кадрово обезпечаване, както и недостатъчното финансиране, което затруднява тяхната ефективна работа на терен и излага на риск както тях самите, така и хората, на които се стремят да помогнат.

Недостатъчното или остаряло оборудване, специализирана техника и защитни средства сериозно ограничава възможностите за ефективна намеса и излага на риск както спасителите, така и гражданите.

Съветниците дадоха съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от собствени бюджетни средства на община Радомир по проект № BG-RRP-11.022-0063-C01 „Читалища в действие“, сключен с Национален фонд „Култура“, в размер на 29 539,42 евро, с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта. Срокът за възстановяване на заема е след одобряване на исканията за плащане от Управленческия орган на програмата.

Кметът Кирил Стоев внесе докладна записка с предложение общинските съветници да разрешат учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Футболен клуб Витоша” – с. Долна Диканя върху недвижими имоти – публична общинска собственост. Решено бе да бъде учредено право на ползване от ФК „Витоша“, с председател на Управителния съвет Миленко Миленков, футболен терен с площ от 15 384 кв.м, ведно с едноетажна масивна сграда – съблекалня, със застроена площ от 105 кв.м, за тренировъчна и състезателна дейност за срок от 10 /десет/ години.

Приет бе и Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на „Общинско предприятие за благоустройство и озеленяване“ – гр. Радомир във връзка с необходимостта от поемането на допълнителни функции и с оглед съобразяване с изискванията на системата за финансово управление. Предвидените промени са в три направления: допълване на предмета на дейност с нови функции и дейности с цел съобразяване с предвидените разходи в общинския бюджет, свързаното с него увеличаване на числеността на персонала на предприятието за гарантиране на качествено и срочно изпълнение на възлаганите дейности и конкретизиране на правомощията на директора на общинското предприятие в съответствие с указанията и изискванията на системата за финансово управление и контрол на първостепенните и второстепенните разпоредители с публични средства. Директорът ще се избира след провеждане на конкурс, дейността на предприятието се разширява, като то ще поддържа уличното осветление, ще почиства гробищните паркове в общината, ще почиства уличните платна. В тази връзка щатните бройки на предприятието се увеличават от досегашни 15-20 работници на 30-35.

Одобрен бе проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура за трасе и сервитут на подземен електропровод 110 kV – присъединителен електропровод на обект за съхранение на електрическа енергия (ОСЕЕ), от поземлен имот подстанция до имот „за фотоволтаична централа“ през поземлени имоти общинска и държавна собственост.

Разгледани бяха и докладни, свързани с продажба на общинска собственост, както и възстановяване на земеделски земи на наследници.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА