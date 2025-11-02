Топ теми

Радомирският ансамбъл „Етнофолк“ грабна Гран при на фестивал в Прага в надпревара с 42 групи от цял свят

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 341 )

Ансамбъл „Етнофолк“ към НЧ „Напредък-1895“ с ръководител Георги Георгиев се представи впечатляващо на международния фолклорен фестивал „Прага Старс“ в столицата на Чехия.

Българските танцьори взеха Гран при, оставяйки без дъх както публиката, така и журито. Наградата им бе присъдена единодушно от четиричленно жури, съставено от експерти от няколко европейски държави.

На фестивала се състезаваха 42 групи от цял свят, включително от Полша, Грузия, Индонезия и Малайзия. Нашите талантливи танцьори получиха кристална купа и златни медали за всички участници.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *