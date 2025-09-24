Радомирски деца се завърнаха с медали от Националната купа по карате в Габрово. КК „Цанев“ за 15-та поредна година триумфира с трофея със завоюваните 27 златни, 13 сребърни и 25 бронзови отличия, които го изстреляха далеч напред в генералното класиране. В надпреварата се пуснаха 10 млади таланти от втория по големина град в Пернишка област. В сегмента 2014/2015 златото на ката отборно грабнаха Иван Иванов, Георги Томов и Владимир Начев, който спечели и сребро в индивидуалното състезание. С бронзовите медали се окичиха Александра Симеонова и Дария Златкова +50 и 54 кг на кумите /2012-2013/, Никола Руменов в кат. 40 кг при децата род. 2015 г, както и Никола Узунов /Перник/ и Ивайло Йончев. Малшанс сполетя Кристиян Златков, който остана седми, но даде заявка за по-предно класиране в следващите състезания.



До края на 2025 г. каратистите от Радомир имат още 4 важни изпитания, за да ознаменуват най-успешната състезателна година досега. В тренировъчната зала нараства броят на желаещите да се готвят рамо до рамо с шампионите.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





