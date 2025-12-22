Пияна жена зад волана и спътника й задържани от радомирски полицаи

Бързо производство за шофиране на автомобил след употреба на алкохол е започнато от служители на РУ – Радомир. Тази нощ около 0,20 ч. в гр. Радомир бил проверен лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 40-годишна жена от радомирското с. Радибош. При изпробването ѝ с техническо средство за алкохол е отчетен положителен резултат – 1,88 промила в издишания въздух. Жената дала кръвна проба за химичен анализ и е задържана за срок до 24 ч. по Закона за МВР. Заедно с нея е задържан и 46-годишният ѝ приятел, който е бил в автомобила и се е държал грубо и предизвикателно спрямо органите на реда. Работата продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА