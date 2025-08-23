Радомирското село Гълъбник скочи срещу изграждането на соларен парк  на километър от язовир „Дяково”

Инициативен комитет започна подписка, готвят протести срещу решението на Общинския съвет

Хората от радомирското село Гълъбник започнаха протестна подписка срещу изграждането на соларен парк в тяхното землище. Решението е взето зад гърба на местните хора и без обществено обсъждане, твърдят от сформирания инициативен комитет в селото в сигнал до редакцията на „Струма“. Ето и сигнала, който получихме:

„Скандално решение: Общински съвет – Радомир одобри соларен парк върху 265 дка въпреки категоричния протест на жителите на с. Гълъбник. На 24 април 2025 г. Общински съвет – Радомир по докладна записка № С-121/15.04.2025 г. на кмета Кирил Стоев прие решение за предоставяне на предварително съгласие за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, индустриална система за съхранение на електроенергия, подстанция и инфраструктура върху 265 дка земеделска земя и пасища от общинския поземлен фонд в землището на с. Гълъбник.

Инвеститор е „Джи Ем Ес Ди Солар 2“ ЕООД, която е собственост на пернишкия олигарх и спонсор на ГЕРБ Георги Милев.

Решението предвижда:

– промяна предназначението на земеделски земи и изменения в кадастралната карта

– изработване на ПУП за сметка на инвеститора,

– учредяване на право на строеж без търг и конкурс, възмездно за 50 години (без уточнение), по пазарна оценка.

Подвеждане на Общинския съвет

Решението е взето на база невярна информация, предоставена от кмета на с. Гълъбник г-жа Диана Борисова. По нейни твърдения населението било уведомено и нямало възражения. Това обаче не отговаря на истината – жителите не са били информирани и реагираха остро едва след като научиха за проекта от нас, будните граждани.

Реакцията на жителите

Почти всички жители на с. Гълъбник се обявиха категорично против проекта. Отказът на кмета на селото да комуникира с хората и да бъдат чути техните притеснения доведе до учредяване на инициативен комитет, който да защити позицията на жителите на с. Гълъбник.

Липсва проведено реално обществено обсъждане, инициирано от общината или нейни представители, на което жителите могат да зададат своите въпроси и да получат конкретни отговори.

Тревожният извод на Басейнова дирекция

Още по-тревожно е, че според официално писмо на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – МОСВ, в България няма нормативна база за оценка на въздействието на подобни проекти върху водите и природата. В Плана за управление на речните басейни 2022-2027 г. също липсва такава оценка поради недостатъчна научна информация.

Тук е мястото да ви информираме, че според справка от наша страна, именно от тази местност тръгват каптажите на водосбора за язовир „Дяково” – основен източник на питейна вода за Дупница и Бобов дол. Всеки риск за водата е риск за здравето на хиляди хора.

Призив

Жителите на село Гълъбник категорично се противопоставят на проекта, който застрашава не само природната среда и здравето на местните хора, но и бъдещето на цялото населено място. Призоваваме медиите да дадат гласност на нашия протест и на истината. Гласът на хората трябва да бъде чут!

Време е обществото да застане зад малките села, които често остават извън светлината на прожекторите, но носят сърцето на България“.

Сигналът е подписан от Таня Томова и Дарина Данаджиева.

Вчера репортер на „Струма“ се свърза с Таня Томова, която заяви, че няма да се примирят с решението на ОбС – Радомир и настояват да бъде отменено.

„За изграждането на фотоволтаичния парк в с. Гълъбник научихме от медиите. Нито някой ни е питал, нито сме давали съгласие. Не е провеждано общоселско събрание за обществено обсъждане. Ние изискахме информация от общината по ЗДОИ, от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, изпратихме протестно писмо до кмета на Радомир, който ни отговори, че инвестицията е много добра. Свикахме събрание в селото, за да съобщим на хората какво са решили общинските съветници. Хората са гневни и няма да позволят този соларен парк да стане. Имотът е над с. Гълъбник и на 1 км по права линия от язовир „Дяково”, вижда се от магистралата.

Язовир „Дяково“ се намира на 1 км от имота

На следващата сесията на ОбС – Радомир , която ще се проведе другата седмица, ще отидем лично да попитаме общинските съветници как взеха решение, без да чуят хората от с. Гълъбник. Да ни покажат протокол кога е проведено общественото обсъждане! Най-добре е съветниците да преосмислят решението си. Много хора се подписаха срещу соларния парк. Подписката ще продължи до 12 септември, и ще бъде връчена в общината. Най- вероятно инициативният комитет ще прерасне в неправителствена организация, за да можем юридически да участваме в съдебни дела в защита на интересите на местните хора. Твърдо сме решени да не допуснем изграждане на соларен парк, готови сме за протести и ще се борим с всички законови средства“, категорична е Таня Томова.

Вчера тя изпрати копия на документи от цялата преписка, която са водили с институциите по случая със соларния парк, който скандализира село Гълъбник. Вчера потърсихме кмета на община Радомир Кирил Стоев, за да чуем неговата позиция по случая. От пресцентъра отговориха, че кметът няма да коментира, тъй като той не е вносител на предложението за соларния парк, и препоръчаха да потърсим някой от общинските съветници. От справката на сайта на ОбС – Радомир е видно, че решение №109 от 24. 04.2025 г. относно даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на частната фирма е взето след докладна записка на кмета от 15 април. Със „за“ са гласували 15 съветници и 1 „против“, като 1 от съветниците е отсъствал. На последната сесия на 31 юли 2025 г. в дневния ред е включено предложение на кмета на Радомир за допускане на изработване на проект за изменение на ОУП на общината и на проект за ПУП – план за застрояване на соларния парк върху 4 имота в землището на с. Гълъбник. От 15 присъствали общински съветници 14 са гласували „за“ и 1 „против“, става ясно от решение №187 на ОбС – Радомир от 31 юли.

Потърсихме за коментар председателя на местния парламент Светослав Кирилов на посочения служебен телефон в сайта на общината, но не успяхме да се свържем с него.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






