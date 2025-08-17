Радомирци протестираха и блокираха пътя за Перник  заради безводието

Жители на квартал „Арката“ в 17 ч. в неделяблокирали движението като преминавали през пешеходната пътека. Около 50- 60 души са настоявали да се реши проблема с безводието във високата зана на града. Образувало се голямо задръстване от автомобили, а дошлите на място полицаи са организирали пропускането на автомобилите. На мястото на протеста е пристигнал и кмета Кирил Стоев и секретаря Ники Георгиев.

Пред протестиращите Стоев е обяснил, че общината е подала предложения към Закона за държавния бюджет и общинската инвестиционна програма за подмяна на водопроводната мрежа на средна и висока зона.

„Едновременно с това сме в момента в проучване и проектиране на един транзитен водопровод, който е между средна и висока зона, за да бъде обезпечена висока зона. Случи ли се това, съм сигурен, че няма да има повече режим във висока зона, но все пак отнема време”, казал кметът пред протестиращите.

Близо час е продължил протеста като участниците са настояли за отговори ожт управителя на ВиК дружеството.

КРАСИМИРА СТОЖИМЕНОВА






