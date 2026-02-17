Топ теми

Радомирци се прекланят пред безсмъртието на Апостола

Община Радомир и Общинският исторически музей на 19 февруари ще отбележат 153 години безсмъртие на Апостола на свободата Васил Левски.

От 10:30 часа в ОИМ – Радомир ще бъде открит тематичен изложбен цикъл, посветен на живота, делото и художествените образи на Левски, с участието на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.


Под звуците на фанфарния оркестър на ОУ „Хр. Смирненски“ ученици и граждани ще преминат  в шествие до паметника на Апостола, където от 11 часа ще се състои възпоменателна церемония в знак на признателност към саможертвата и идеалите на Апостола. На почетна стража до паметника ще застанат членове на дружество „Традиция“.

