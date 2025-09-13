Радомирци се уредиха с бивш юношески национал

„Струмска слава“ привлече бившия юношески национал Николай Архангелов. Футболистът вече се присъедини към тренировките на радомирци и благоевградският наставник Стефан Гошев може да го използва още в днешното домакинство с втория тим на „Септември“ (Сф). Полузащитникът има зад гърба си мачове тъкмо за отбора на „Септември“ (Сф) във Втора лига. По-късно се подвизава в Хърватия, а след това в „Академик“ (Св). На стадион „Христо Радованов“ пристига след престой в „Кюстендил“. 21-годишният халф е юноша на „Левски“. Има за гърба си 6 мача и 1 гол с фланелката за юношеския национален отбор на България (U17).

ИВАН ДИМИТРОВ





