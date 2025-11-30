Радомирци украсяват заедно 20 Коледни елхи

Община Радомир се обърна към гражданите за предложения къде да бъдат засадени 20 коледни елхи и след обобщаване на предложенията бяха избрани местата . В Събота елхите бяха засадени, предстои заедно жителите на кварталите да ги украсят. Призивът на общината е „Елхата на квартала – нека я украсим ЗАЕДНО!”. От администрацията ще предоставят украсата.

„Каним всички жители да се включат – с децата, съседи, приятели. Ако някой желае, може да донесе и украсa от себе си, за да внесе още повече настроение и личен почерк. Споделете със съседа и семейството си и нека повече хора се включат. Коледа е време за споделеност и ЗаЕдност! Нека покажем, че Радомир умее да празнува – с топлина, усмивки и общ дух. Коледа е време за споделеност и ЗаЕдност!“, призовават от общината.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА