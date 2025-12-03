Радомир е завладян от Коледно настроение

Коледното настроение завладя Радомир. Общината засади в кварталите по предложение на гражданите 20 елхи. На 1 декември десетки жители от кварталите излязоха да украсат своите елхи в ж.к. „Арката“, НОЕ, пред Черквата, Пчелински квартал и други. Беше истински празник на добротата и общността – родители, баби и дядовци, млади хора и най-вече деца, които с блеснали очи носеха играчки и свои любими украшения.

Коледната магия в Радомир продължи – на още девет места в града и заедно с десетки жители новозасадените елхи заблестяха и превърнаха в истински празник на светлината кврталите „Тракия“, района на Полицията, ул. „Иван Вазов“, кв. „Върба“, Автогарата, „Младост“, „Мечта“, „Гърляница“ и „Бащевица“ .

В близките дни във всички квартали щуе заблестят елхите, украсени от деца и възрастни, за да посрещнат най-светлите празници.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА