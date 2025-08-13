Радомир минава на воден режим

Въвежда се режимно водоподаване във високата зона на Радомир от утре – 14 август, съобщиха от „ВиК“. Причината е авария на агрегата на помпента станция „Сиреняците“. Вода ще има от 6 ч. до 10 ч. и от 18 ч. до 22 ч. Чешмите пък ще са сухи съответно от 10 ч. до 18 ч. и от 22 ч. до 6 ч. Режимът ще се прилага от служители на „ВиК“ – Перник.

Предприетите мерки са с цел недопускане на криза с водоснабдяването и осигуряване на минимално необходимите количества вода за всички потребители. От „ВиК“ съобщават, че помпата е изгоряла на 1 август. Наложило се е превключване на водоподаването от „Врелото“, но източникът се оказал недостатъчен да захрани високата зона. Водното дружество закупило няколко помпи през последната година и лимитът за това е изчерпан.

Обявяването на обществена поръчка за нова помпа ще отнеме месеци и ще задълбочи кризата. затова от „ВиК“ молят общината за съдействие за закупуване на нова помпа.;

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





