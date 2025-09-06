Радомир отбеляза Съединението – урок по единство и държавническа решителност

Радомир отбеляза една от най-светлите дати в българската история – 6 септември, Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Това е акт, който ни дава свобода, самочувствие, държавност. Да почетат празника се събраха ръководители на общината, общински съветници, граждани.

Пред Общинския исторически музей бяха открити гостуващите изложби „1885 г. Съединението“ на РИМ – Пловдив и „Спомен за герои 2“ на РИМ – Перник . Празнично шествие с участието на 38-ми батальон за ядрена, химическа, биологична защита и екология премина през центъра на града и завърши до паметника на подпоручик Константин Цанков, където с минута мълчание бе почетен подвига му.

Константин Цанков е роден на 18 юни 1864 г. в Гюргево, Румъния в семейство на българи-емигранти от рода на Драган Цанков. Посвещава се на военното поприще в Княжество България. Завършва пети випуск на Военното училище в София (1884). В избухналата по-късно Сръбско-българска война участва като командир на първа рота от Трета пеша Радомирска дружина от състава на Втори пехотен Струмски полк младият офицер Константин Цанков. Едва 21-годишен той загива в бой на втория ден от войната край Трън.

Цветя и венци пред подвига му поднесоха зам. кметовете Станислава Генадиева и Гергана Здравкова, секретарят на общината Ники Иванов, зам. председателя на общинския съвет Иличо Йорданов, много граждани.

Съединението от 1885 г. остава пример за държавническа решителност и национално достойнство. То показва, че когато българите са обединени около кауза, могат да постигнат дори невъзможното. В днешния ден неговото послание звучи особено силно – че националният интерес стои над разделенията и че отговорността на поколенията е да пазят единството като най-голяма ценност.

Радомир почете героите от миналото, но и отправи ясно послание към настоящето – силата на България е в съгласието, солидарността и вярата в общото бъдеще.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





