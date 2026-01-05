Радомир отбелязва Йордановден с литийно шествие, хвърляне на кръста и мъжко хоро

Радомир ще отбележи един от най-големите християнски празници – Богоявление (Йордановден), с тържествени ритуали и спазване на вековни традиции.

Празничните прояви ще започнат с литургия в храм „Св. Димитър“, след което ще се проведе литийно шествие по маршрута храм „Св. Димитър“ – ул. „Черковна“ – парк „Бучалото“

Начален час на шествието: 11 ч.

В парк „Бучалото“, при Водопад „Бучалото“, ще бъде отслужен Богоявленски водосвет и ритуал по хвърлянето на кръста във водата.

Най-смелите мъже ще се впуснат в ледените води, за да извадят светинята – според традицията този, който спаси кръста, ще бъде здрав и благословен през цялата година.

Празничната програма включва и традиционно мъжко хоро във водата, с участието на ФА „Етнофолк“ към НЧ „Напредък – 1895г.“, град Радомир.

Поканени са всички самодейни състави и групи, жители и гости на Радомир. Заповядайте заедно да посрещнем празника с благопожелание за здраве, мир и благоденствие.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА