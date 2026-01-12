Радомир отбелязва 148 години от Освобождението

Радомирци на 14 януари ще отбележат 148 години от Освобождението от османско иго. От 10,30 ч. ще бъдат поднесени венци и цветя на паметници и паметни плочи, свързани с паметната дата. В 11 ч. в Общинския исторически музей ще бъде открита изложба „Командирите на българското опълчение- НПМ Шипка- Бузлуджа“.

Радомир съхранява паметта за онзи мразовит януарски ден преди 148 години, когато в града влизат бойците от Трета опълченска дружина под командването на руския офицер командир майор Константин Борисович Чиляев. В началото на септември същата година Радомирски окръг посреща войската, която донася в града Самарското знаме. То се съхранява в новопостроените казарми до 1881 г. Два пъти в Радомир идва княз Александър Батенберг да се поклони пред светинята.

Пред ОИМ е паметникът на последния знаменосец на Самарското знаме Никола Корчев от радомирското село Долна Диканя, а на входа на града е паметната плоча с имената на 16 опълченци от радомирска околия.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА