Радомир празнува Ден на бозата

Столицата на бозата Радомир празнува за десети път празникът на вкусната сладко кисела напитка под надслов „С боза, гозба и песен“. Въпреки проливния дъжд градът посрещна гости от близо и далеч. На площад „Светослав Минков“, където в началото на миналия век албанецът Али Сербез произвеждал и продавал в сладкарницата боза, занаятът той предал и на радомирци. И от тогава бозата е неотлъчно на трапезата на местните.

Пред някогашната сладкарница облечен като бозаджия радомирец разливаше и черпеше от специален гюм желаещите да вкусят напитката. До него бяха и местни момичета, облечени в костюми от началото на миналия век. Табла със снимки от минали празници на бозата бяха поставени на улицата, водеща към централния площад „Свобода“. Кметът на общината Кирил Стоев поздрави гражданите и гостите от други краища на страната и пожела празнично настроение.

„Радомир отново се превръща в столица на бозата,в балканска столица на запазените традиции и символ на приемствеността“, каза кметът на Радомир Кирил Стоев

Поздравление за празника направи и Н.ПР. посланикът на Албания г-жа Инд Мило. Официални гости на празника бяха кметът на град Босилеград от Република Сърбия Владимир Захариев, областният управител на Перник Людмил Веселинов, заместникът му Симеон Гебов, народните представители от Пернишки регион Христина Георгиева и Стефан Маринов. На естрадата самодейци пяха и танцуваха.

На площада читалищата от общината бяха подредили изобилие от баници, сладкиши, продукти от плодородната земя на района. Имаше и щандове с мед, изделия на местни майстори, тъкъчен стан. Над 50 производители показаха своята продукция, бяха раздадени над 1 200 бутилки с боза, от местни майстори. Тук бе и Гушанската боза от Монтана.

Внимание привличаха и ретро колите „Трабант“, в една от колите бе подредена и колекция от миниколички на всички серии на производството им.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА