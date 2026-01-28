Радослав Миленков: Няма да стана служебен премиер

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. След отказа на председателя на парламента Рая Назарян, управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителя на централната банка Петър Чобанов да поемат длъжността, срещите на „Дондуков 2“ продължиха с разговор с втория подуправител на БНБ Радослав Миленков. Той е ръководител на управленията „Банков надзор“ и „Емисионно“.

Срещата между президента Илияна Йотова и Миленков беше закрита за медиите.

Подуправителят на Българската народна банка Радослав Миленков категорично заяви, че няма да приеме поста служебен министър-председател, предава Нова. Той подчерта, че позицията му е ясно изразявана многократно и не представлява изненада. „Дадох отговора, който съм давал и последните три пъти – няма да стана служебен премиер“, заяви Миленков.

Като основен мотив за отказа си той посочи ангажиментите си към Европейската централна банка. Миленков напомни, че ръководи управленията „Банков надзор“ и „Емисионно“ в БНБ и е член на Надзорния съвет на ЕЦБ. „Аргументите ми са известни. Те са свързани с отговорностите, които имам“, уточни той.

По думите му позицията му е последователна и не се е променяла във времето. „Смятам, че моят отговор не е изненадващ. Това е позиция, която заявявам за пореден път“, допълни подуправителят на БНБ.

След него на консултации пристига третият подуправител на централната банка – Андрей Гюров.

Припомняме, че длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10. На 29 януари, в 13 ч. държавният глава ще приеме омбудсмана Велислава Делчева, а в 14.00 часа – заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари пък Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата – Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.